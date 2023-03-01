Березень, 01 в 14:07

Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ у різних містах та населених пунктах запровадили комендантську годину.

Згідно з чинним законодавством, обмеження на пересування у певні години доби без документів можуть запровадити у разі надзвичайного або воєнного стану.

Де продовжать діяти обмеження у 2023 році, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Комендантська година в Україні 2023

Київ та Київська область: 23:00 – 05:00

Вінниця та Вінницька область: 00:00 – 05:00

Луцьк та Волинська область: 00:00 – 05:00

Дніпро та Дніпропетровська область: 00:00 – 05:00

Житомир та Житомирська область: 00:00 – 05:00

Ужгород та Закарпатська область – немає

Запоріжжя та Запорізька область: 23:00 – 05:00

Івано-Франківськ та область: 00:00 – 05:00

Кропивницький та Кіровоградська область: 23:00 – 05:00

Львів та Львівська область: 00:00 – 05:00

Миколаїв та Миколаївська область: 00:00 – 05:00

Одеса та Одеська область: 00:00 – 05:00

Полтава та Полтавська область: 23:00 – 05:00

Рівне та Рівненська область: 00:00 – 05:00

Суми та Сумська область: 23:00 – 04:00

Тернопіль та Тернопільська область: 23:00 – 05:00

Харків та Харківська область: 23:00 – 05:00

Херсон та Херсонська область: 19:00 – 06:30

Хмельницький та область: 00:00 – 05:00

Черкаси та Черкаська область: 23:00 – 05:00

Чернівці та Чернівецька область: 00:00 – 05:00

Чернігів та Чернігівська область: 23:00 – 04:00

Донецьк та Донецька область: 21:00 – 05:00

Луганськ та Луганська область: 21:00 – 05:00

Громадський транспорт під час комендантської години у містах та населених пунктах не працюватиме.

Водночас станції метрополітену в Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі залишатимуться доступними для укриття у цілодобовому режимі. Громадян закликають залишатися вдома.

Щоб пересуватися у регіонах за крайньої потреби під час комендантської години, обов’язково потрібно мати з собою документи, які підтверджують вашу особу.