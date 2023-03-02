До якої години в Україні продають алкоголь – список областей

Березень, 02 в 17:44

З початком повномасштабної війни по всій території України ввели заборону на продаж та купівлю алкогольних напоїв. За кілька місяців заборону почали послаблювати, проте встановили певні часові обмеження.

Факти ICTV дізнавалися, до якої години в різних областях України продають алкогольні напої.

Продаж алкогольних напоїв в Україні: до якого часу

Київ

Зараз дивляться

2 червня 2022 року у столичних магазинах дозволили продаж алкоголю з 11:00 до 19:00. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

В закладах громадського харчування (ресторанах, барах) алкоголь можна придбати з 11:00 до 22:00.

Київська область

В області ситуація така сама, як і в столиці. Купити алкоголь у магазинах мешканці Київської області можуть з 11:00 до 19:00, а в ресторанах чи барах – до 22:00.

Одеса та область

В Одеській області дозволено продавати алкоголь до 22:00. Про це у Telegram-каналі повідомила керівник Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

– У зв’язку зі зміною комендантської години з 00:00 до 05:00, алкоголь в Одесі та області тепер продаватимуть до 22:00, – йдеться в дописі. Черкаська область У листопаді 2022 року начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що продаж алкоголю в області дозволено з 10:00 до 21:00. – Відтепер на території області продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, заборонений із 21:00 до 10:00. Решта часу дозволено, – повідомив Табурець. Миколаїв та область На Миколаївщині наразі не діють обмеження щодо продажу алкогольних напоїв. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram-каналі 28 листопада 2022 року. – Зараз по всій області, окрім деокупованих територій, будемо зменшувати тривалість комендантської години. Вона триватиме з 00:00 до 05:00, щоб у бізнесу була можливість працювати. Також знімаємо обмеження щодо продажу алкогольних напоїв, окрім як для військових та спецслужб, – сказав Кім.

Закарпаття

На Закарпатті також повністю зняли обмеження щодо продажу алкоголю в торгових мережах. Відповідне рішення прийняла Рада оборони області. Про це проінформували в Закарпатській ОВА.

– Рада оборони області прийняла рішення з 23 липня 2022 року зняти обмеження на продаж алкогольних напоїв, – йдеться в повідомленні.