Березень, 02 в 21:24

На місці влучання ракети у Запоріжжі продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати 9 людей, зокрема дитина.

Зранку постраждалі кликали на допомогу, але зараз їх не чутно. Про це повідомили в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

З-під завалів рятувальникам вдалося витягнути Катерину Мельник, яка пробула там п’ять годин разом зі своїм котом.

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Вона встигла сховатися в коридорі, перш ніж росіяни завдали ракетного удару по будинку, стіни буквально “склалися” над жінкою.

Вранці Катерина повернулася до зруйнованого будинку, щоб серед десятків рятувальників знайти того, хто почув її крик.

– Жінка подавала ознаки життя, кликала на допомогу. Потрапила в простір між обваленими плитами, тому вдалося дістатися до неї, – розповів рятувальник Павло.

Катерина була вдома з хлопцем, наразі йому надають медичну допомогу. Сама ж жінка почувається задовільно.

– Я була вдома не сама, а з хлопцем – його викинуло у під’їзд, і він самостійно зміг вибратися. Його одразу швидкою доправили до лікарні, бо в нього сильна рана голови. Медичну допомогу мені надали одразу. Пропонують одяг, житло, їжу, речі, гігієну, – розповіла Катерина у коментарі Суспільному.

За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, семеро людей залишаються у лікарнях.

Двоє з них у тяжкому стані, п’ятеро – у стані середньої тяжкості. Їм надається медична допомога.

– Окрім зруйнованого ракетою п’ятиповерхового будинку, постраждали ще 15 багатоповерхівок – в них вибито вікна та пошкоджено балкони, – написав він.

Нагадаємо, що росіяни завдали удару по п’ятиповерхівці в Запоріжжі близько 01:30 2 березня. Дві людини загинуло.

За попередньою інформацією, ракети запустили з окупованого Токмака Запорізької області.