Українські військовослужбовці мають право отримати грошову компенсацію за піднайм житла. Якщо у військового є сім’я, ця сума збільшується.

Факти ICTV дізнавалися, яку грошову компенсацію можуть отримати військові за піднайм житла, які документи знадобляться та як отримати послугу.

Відповідно до окремого доручення міністра оборони України №2418/з, розмір виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайм житлових приміщень з 1 січня 2023 року становить:

Для військовослужбовців, які мають трьох і більше членів сім’ї, зазначені розміри збільшуються у 1,5 раза:

Грошова компенсація виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній).

Порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайм житла та його оренду регламентований постановою Кабінету міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 та наказом Міністерства оборони України від 31.07.2018 № 380 Про затвердження Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Збройних сил України та членів їхніх сімей житловими приміщеннями.

Грошова компенсація виплачується з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту на ім’я командира частини. Крім того, для отримання компенсації реєстрація місця проживання військових та членів їхніх сімей за місцем проходження військової служби є не обов’язковою.

Для отримання компенсації за піднайм житла військовослужбовець подає рапорт командиру військової частини. Разом з рапортом військовослужбовець подає документи згідно з переліком, встановленим Порядком виплати грошової компенсації, довідку про склад сім’ї та довідку про перевірку житлових умов.

Якщо військовослужбовець вибув у службове відрядження (понад 6 місяців), право на оформлення (поновлення) документів для отримання грошової компенсації мають члени його сім’ї.

У наказі Міноборони йдеться, що військовослужбовці, які отримують компенсацію за піднайм, зобов’язані письмово доповідати командиру військової частини про обставини, що мають значення або впливають на її розмір, протягом десяти днів з дня настання таких обставин.

Адвокат та юрист Ario Law Firm Антон Діденко підтверджує усі умови отримання військовими компенсації за піднайм житла.