Піднайм житла для військовослужбовців 2023: як отримати компенсацію
Українські військовослужбовці мають право отримати грошову компенсацію за піднайм житла. Якщо у військового є сім’я, ця сума збільшується.
Факти ICTV дізнавалися, яку грошову компенсацію можуть отримати військові за піднайм житла, які документи знадобляться та як отримати послугу.
Розмір грошової компенсації за піднайм житла 2023
Відповідно до окремого доручення міністра оборони України №2418/з, розмір виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайм житлових приміщень з 1 січня 2023 року становить:
- у Києві — 3 800 грн на місяць;
- в обласних центрах — 2 850 грн на місяць;
- в інших населених пунктах — 1 900 грн на місяць.
Для військовослужбовців, які мають трьох і більше членів сім’ї, зазначені розміри збільшуються у 1,5 раза:
- у місті Київ – 5 700 грн на місяць;
- в обласних центрах – 4 275 грн на місяць;
- в інших населених пунктах – 2 850 грн на місяць.
Грошова компенсація виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній).
Як отримати компенсацію за піднайм житла 2023
Порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайм житла та його оренду регламентований постановою Кабінету міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 та наказом Міністерства оборони України від 31.07.2018 № 380 Про затвердження Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Збройних сил України та членів їхніх сімей житловими приміщеннями.
Грошова компенсація виплачується з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту на ім’я командира частини. Крім того, для отримання компенсації реєстрація місця проживання військових та членів їхніх сімей за місцем проходження військової служби є не обов’язковою.
Для отримання компенсації за піднайм житла військовослужбовець подає рапорт командиру військової частини. Разом з рапортом військовослужбовець подає документи згідно з переліком, встановленим Порядком виплати грошової компенсації, довідку про склад сім’ї та довідку про перевірку житлових умов.
Якщо військовослужбовець вибув у службове відрядження (понад 6 місяців), право на оформлення (поновлення) документів для отримання грошової компенсації мають члени його сім’ї.
У наказі Міноборони йдеться, що військовослужбовці, які отримують компенсацію за піднайм, зобов’язані письмово доповідати командиру військової частини про обставини, що мають значення або впливають на її розмір, протягом десяти днів з дня настання таких обставин.
Адвокат та юрист Ario Law Firm Антон Діденко підтверджує усі умови отримання військовими компенсації за піднайм житла.
Які документи потрібні
Для отримання компенсації за піднайм житла знадобляться:
- копії паспортів та ідентифікаційних кодів військовослужбовця та членів його родини;
- інформація (витяг, інформаційна довідка) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та БТІ про нерухоме майно, що належить військовослужбовцю та членам його сім’ї;
- довідки (або їхні копії, засвідчені встановленим порядком) про склад сім’ї (можна отримати у військовій частині за місцем служби);
- копії свідоцтв про шлюб та народження дітей (за наявності);
- завірену копію довідки про забезпеченість житлом із попереднього місця служби, видану квартирно-експлуатаційним органом.
Проєкт договору оренди житла розробляється військовою частиною, погоджується квартирно-експлуатаційними органами та після укладення реєструється у військовій частині. Документ зберігається у фінансовій службі частини та є підставою для оплати оренди житла.
Оплата піднайму житла здійснюється за місцем проходження військової служби або за місцем виплати грошового забезпечення в безготівковій формі.
Відмовити в отриманні цих коштів можуть за умови, якщо у військових та членів їхніх сімей, що претендують на отримання компенсації, є власне житло в населеному пункті, де проходить службу військовослужбовець.