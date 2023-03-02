Російський добровольчий корпус: що відомо про підрозділ

Березень, 02 в 16:07

Російський добровольчий корпус заявив про захід на територію Брянської області РФ. Представники корпусу пояснили це тим, що хотіли показати співвітчизникам, що надія є, що росіяни зі зброєю в руках можуть боротися з терористичним режимом.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що 2 березня 2023 року почалися бої на кордоні між Україною та Брянською областю. Російські Telegram-канали стверджують, що це вторгнення українських ДРГ.

Десь близько 12:30 у мережі з’явилося відео, де РДК закликає росіян вставати проти терористичного путінського режиму та визнає свою причетність до цих подій.

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Відомо, що Російський добровольчий корпус – це військовий підрозділ ЗСУ, сформований у серпні 2022 року для захисту України від збройної агресії РФ. Входить до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Корпус сформовано з російських емігрантів, які живуть в Україні та інших європейських країнах.

Символіка та ідеологія

На емблемі прапору РДК використовується стилізована спайка воєнізованої молодіжної організації Біла ідея, створеної в середині 1930-х білоемігрантом Віктором Ларіоновим.

Окрім офіційного символу РДК, використовується прапор України.

Учасники Російського добровольчого корпусу мають певну ідеологію. Вони дотримуються принципу непримиренності, відмовляючись від будь-яких форм співробітництва з путінською владою та людей за кордоном, які підтримують агресію РФ.

На їхню думку, диктатор Володимир Путін і його поплічники знищують росіян як етнос.

У грудні 2022 року РДК отримав у дар і спадщину прапор (марківських білогвардійських частин) військового об’єднання Російський доброволець, засновники й учасники якого воювали на боці України.

Фото: Російський добровольчий корпус