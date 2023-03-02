Березень, 02 в 14:00

У Києві протестували перші 15 об’єктів нової, вдосконаленої системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації.

Про це поінформував мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, перші 15 точок оповіщення протестували в Деснянському районі Києва. За два тижні до них доєднаються іще 12 точок.

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Загалом же в Деснянському районі планують встановити 47 точок оповіщення, а по Києву – 630.

Як зазначив Кличко, робота над цим стартувала ще до початку повномасштабної війни. А за зразок взяли системи, які працюють у США, Німеччині та Польщі.

– Нова територіальна автоматизована система оповіщення (ТАСЦО), окрім формування сигналу Увага всім, дозволяє виконати адресне (індивідуальне на кожен гучномовець) сповіщення громадян у залежності від типу надзвичайної ситуації, її масштабу та прогнозу розвитку, – наголосив Кличко.

Це дозволить реагувати на надзвичайні ситуації індивідуально у кожному мікрорайону Києва та мінімізувати можливі наслідки НС.

Перевагою нової системи є те, що вона може близько тижня працювати без електропостачання, на резервному обладнанні. Вона продовжить діяти навіть тоді, як відключаться всі оператори зв’язку, оскільки керування нею відбувається в автономному режимі та із застосуванням штучного інтелекту.

Це дозволить ефективніше реагувати на надзвичайні ситуації.

Кличко запевнив, що процес модернізації жодним чином не вплине на надійність функціонування наявної системи оповіщення киян. Вона продовжує працювати в штатному режимі.

Загальна вартість проєкту з удосконалення системи оповіщення становитиме близько 400 млн грн.

Всі роботи мають завершити до кінця 2024 року.

Нещодавно в КМДА попереджали, що в Деснянському районі Києва з 09:00 ранку 28 лютого і до вечора 1 березня проведуть тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації. Містяни могли чути гучні монотонні звуки, голосові повідомлення про тестування та Державний гімн України.

Джерело: Facebook-сторінка Віталія Кличка