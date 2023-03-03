Березень, 03 в 17:03

Після індексації пенсій, яка стартувала з 1 березня 2023 року, середній розмір пенсійних виплат українцям вперше перевищить 5 тис. грн.

Про це розповів сьогодні на пресконференції прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, виплати підвищили для 10,5 млн пенсіонерів, а розмір індексації становить 19,7%.

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– Уперше розмір середньої пенсії перетне позначку у 5 тис. грн. Станом на сьогодні це було 4,6 тис. грн, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр уточнив, що мінімальна сума, на яку зростуть пенсії, становить 100 грн.

Він також запевнив, що збережуться всі доплати за віком у розмірі 300 грн для пенсіонерів віком від 70 до 75 років, 456 грн – для громадян віком від 75 до 80 років та 570 грн – для пенсіонерів від 80 років. Водночас ці доплати не підлягатимуть індексації.

Шмигаль повідомив, що в умовах війни законодавство дозволяло не індексувати пенсії в 2023 році. Однак уряд пішов на цей крок. Шмигаль назвав рішення про індексацію “важливим елементом соціальної відповідальності”.

– Так само, як і минулого року, коли почалася повномасштабна агресія, цього року ми продовжуємо цю стратегію… Грошей вистачає. Ми затвердили бюджет Пенсійного фонду України, цього року він самодостатній. І, за нашими розрахунками, надходжень вистачить, щоб покрити й індексацію пенсій, – запевнив Шмигаль.

Як відомо, з 1 березня 2023 року в Україні відбувається індексація пенсій. Цього року вона торкнеться громадян, які отримують мінімальну пенсію (це близько 4 млн людей). З 1 березня до мінімальних пенсій додадуть щонайменше 400 грн.