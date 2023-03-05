Частину природних ресурсів втрачено назавжди: міністр про екологічні збитки від війни

Березень, 05 в 17:26

Через військову агресію, Росія завдала Україні катастрофічних екологічних наслідків. Збитки від постійних ракетних та артилерійських обстрілів, а також замінування моря та лісосмуг складають три трильйони грн. Частину природних ресурсів втрачено назавжди.

Про це, під час пресконференції United for justice у Львові, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

– Росіяни як варвари знищують усе, навіть не усвідомлюючи, що навколишнє середовище не визнає кордонів. Ми вже підрахували збитки: 3 трильйони грн екологічних збитків. Це забруднення землі та повітря, спалені ліси, знищені природні ресурси, – сказав він.

За словами міністра, найбільше від бойових дій страждають лісові насадження.

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– Майже 3 млн га лісу було пошкоджено, це майже третина лісових територій України, 500 тис. га наразі перебувають під окупацією або в зоні військових дій, – уточнив він.

Унаслідок військової агресії Росії шкода природному розмаїттю становить 600 видів фауни та 750 видів флори.

Як ми розповідали раніше, з початку війни у Чорному морі загинули близько 5 тис. дельфінів. За словами вчених, причина – використання РФ військових сонарів, які буквально роблять дельфінів сліпими.

Фото: Руслан Стрілець