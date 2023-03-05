Березень, 05 в 20:33

Мають бути покарані всі російські вбивці та кожен організатор повномасштабної агресії, який забезпечує війну проти України й терор проти мирних людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 375-го дня повномасштабної війни.

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– І це не просто якась мрія про справедливість. Це робота, яка вже ведеться. Це домовленості, яких ми вже досягаємо. Це інституції, які вже працюють і працюватимуть ще активніше заради відновлення справедливості. Заради покарання винних в агресії, – наголосив глава держави.

На думку Зеленського, світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну. Він запевняє, що Україна дасть світу достатню сміливість та достатній інструментарій, щоб покарання відбулося.

– Щотижня додається впевненості в цьому. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають будувати мережу юридичної взаємодії, щоб відповідні вироки все ж прозвучали й були реалізовані, – зазначив президент.

Зеленський додав, що це черговий тиждень, коли наші воїни, які допомагають захищати державу, зробили українську перемогу ще ближчою. Зокрема, вони відбивали штурми, знищували окупантів, підривали ворожі позиції й логістику, берегли наші кордони й міста.

– Я дякую кожному й кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, чиє життя дає порятунок життя України! Особливо відзначу й сьогодні за хоробрість, міцність і незламність воїнів, які бʼються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Болісна й важка. 93 окрема механізована бригада Холодний Яр, 77 окрема аеромобільна бригада, 56 окрема мотопіхотна бригада, 5 окремий штурмовий полк.

А ще Зеленський подякував нацгвардійцям та прикордонникам. Зокрема, 3 бригаді оперативного призначення Нацгвардії.