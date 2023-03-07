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Факти / Україна / Суспільство

Ми знайдемо вбивць: Зеленський про розстріл українського військового

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі Слава Україні. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна знайде російських вбивць.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні за підсумками 376 доби повномасштабної війни в Україні.

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– Завдяки нашій єдності та рішучості, завдяки тому, що ми цінуємо всю Україну і кожного українця, ми точно знаємо результат цієї війни. З перших днів війни знаємо. В Україні завжди звучатиме: Слава Україні! І мільйони завжди відповідатимуть: Героям слава! Завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало волю для України, – наголосив президент.

Зеленський подякував усім, хто зараз у бою за Україну та допомагає нашому народу. Він запевняє, що Україна переможе російську агресію.

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