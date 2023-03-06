На Осокорках у Києві обмежать рух і лунатимуть звуки пострілів 9 березня – причина

Березень, 06 в 18:22

У мікрорайоні Осокорки у Києві 9 березня лунатимуть звуки пострілів та можливі ускладнення руху, попередили у Державному бюро розслідувань.

У ДБР зазначають, що проводитимуть слідчий експеримент у мікрорайоні Осокорки із застосуванням стрілецької зброї.

Це заплановано у період із 10:00 до 15:00 за адресою: перетин вулиць Центральної та 120-ї Садової (Дарницький район).

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Державне бюро розслідувань попереджає, що в районі проведення заходів буде обмежено рух автомобілів.

Жителів Києва просять врахувати цю інформацію та зберігати спокій, коли лунатимуть постріли. Водночас у ДБР закликають не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту пішки або на автомобілі без нагальної потреби.