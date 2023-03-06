Обсяг капітальних інвестицій у Свеський насосний завод Aurum Group за 5 років склав 20,6 млн грн

Березень, 06 в 14:04

Свеський насосний завод майже зупинив діяльність з початком повномасштабного вторгнення в Україну, проте завдяки додатковому фінансуванню від Групи Аурум, продовжує працювати, освоює нові види продукції та підтримує місцеве населення.

Свеський завод є містоутворювальним підприємством (селище Свеса, Сумська область), одним з найстаріших насосних заводів України та входить до складу української промислово-інвестиційної групи Аурум.

– Починаючи з 2014 року ми поступово змінюємо лінійку продукції під європейського споживача. Загалом, за останні пʼять років у завод було інвестовано 20,6 млн грн. У нас відбулася модернізація пічного господарства: було встановлено турецьку індукційну піч, а також сучасне англійське обладнання, – прокоментував заступник генерального директора з виробництва Євген Книш.

Книш додав, що з початком повномасштабної війни завод опинився на межі повної зупинки діяльності, але завдяки підтримці Групи та додатковому фінансуванню продовжує працювати, виплачувати заробітну плату, підтримувати місцеве населення Свеси та сплачувати податки у повному обсязі.

Зараз дивляться

– Сьогодні ми можемо працювати не лише на виготовлення насосів, але й окремих видів лиття, які мають попит, зокрема, у залізничній галузі, – додає Євген Книш.

Як повідомлялося раніше, Свеський насосний завод Аурум Груп сплатив у повному обсязі понад 8 млн грн податків у 2022 році та продовжує виплачувати заробітну плату працівникам заводу, попри те, що обсяги виробництва наразі не покривають ці витрати.

До речі, підприємство пережило дві світові війни та жодного разу не зупиняло діяльність за понад 150 років.