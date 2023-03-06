Березень, 06 в 18:00

За рік повномасштабної війни ринок праці в Україні загалом стабілізувався: кількість вакансій зростає. Водночас для IT-галузі лютий 2023 року був не надто вдалим.

Про це йдеться в аналізі платформи для роботи з відкритими державними даними Опендатабот.

– За рік від початку великої війни ринок праці стабілізувався: вакансій більшає, на відміну від резюме. Після рекордної кількості вакансій на початку року кількість оголошень від роботодавців продовжує зростати, – зазначається в аналізі.

Так, минулого місяця кількість пропозицій про роботу збільшилася на 11% у порівнянні із січнем, але це все одно в 1,5 рази менше, аніж у лютому 2022 року.

Зараз дивляться

Найбільший приріст у лютому-2023 відбувся: в Кіровоградській (+22%), Дніпропетровській (+16%) та Чернівецькій (+15%) областях. Пожвавилася бізнес-активність у Миколаївській та Чернігівській областях (+15% вакансій). Ці регіони нещодавно потерпали від російської окупації.

Водночас кількість нових резюме за місяць скоротилася на 8% (до 402 тис.) після пікових показників у січні. Чоловіки за місяць подали на 7% менше резюме. Кількість жінок, котрі створили резюме, за місяць не змінилася, проте вони все ж активніше шукають роботу.

Серед шукачів роботи в лютому – майже однакова кількість людей без досвіду (32,7%) та з досвідом роботи понад 5 років (33,9%).

Найчастіше роботу шукала молодь у віці 16-24 років (таких громадян майже вдвічі більше, ніж шукачів роботи у віковій категорії 25-35).

Не надто вдалим був лютий для IT-спеціалістів:

зарплати у працівників із досвідом понад 5 років знизилися порівняно з лютим 2022 року;

рекрутери зробили 74 тис. запитів на контакти (найнижчий показник з 2020 року);

на 2% поменшало активованих кандидатів;

компанії оприлюднили на сервісі з пошуку роботи для ІТ-фахівців Djinni на 1 059 менше вакансій, ніж у січні (загалом було 13 573 вакансії).

Водночас, за даними сервісу Djinni, кількість наймів ІТ-фахівців у лютому зросла на 30% за місяць (показник повернувся до рівня 2022 року).

Що стосується бізнесу, то в лютому трохи зменшилася кількість реєстрацій нових ФОП (до 16,6 тис.) однак зросла кількість реєстрацій нових компаній (2,7 тис.).

Джерело: Опендатабот