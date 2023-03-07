11 місяців боролась за життя після ракетного удару: померла речниця ДСНС Євгенія Дудка

Березень, 07 в 18:21

У Києві пішла з життя речниця Державної служби з надзвичайних ситуація Євгенія Дудка, яка постраждала внаслідок ракетного удару по Дніпру 10 квітня 2022 року.

Про це повідомив чоловік Євгенії Ігор Гетало в Instagram. Інформацію підтвердив також очільник ДСНС Сергій Крук.

Зараз дивляться

– 11 місяців боротьби. Десятки операцій. Але, на жаль, Богу ти потрібна на небесах. Я кохаю тебе. Пробач, що не зміг тебе врятувати, – написав чоловік Євгенії.

Очільник ДСНС Сергій Крук зазначив, що Євгенія Дудка 11 місяців героїчно боролася за життя.

– 11 місяців героїчної боротьби за життя. На жаль, сьогодні родина ДСНС втратила сильну, молоду, талановиту дівчину. У столичній лікарні перестало битися серце речниці Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенії Дудки. Щирі співчуття рідним і близьким Жені, – зазначив Крук.

У квітні 2022 року війська РФ атакували Дніпровський аеропорт. Повторного удару вони завдали, коли на місці працювали рятувальники. Дівчина лікувалася у Німеччині, а в лютому повернулася до України.