Диджиталізація та відкритість місцевої влади: в Одесі розробляють новий Статут міста

Березень, 07 в 15:17

Цього року Одеса може отримати новий Статут міста, який буде відповідати європейським стандартам та відображати вже наявні новації, зокрема у сфері диджиталізації.

Поточний Статут не змінювався понад 10 років, і цілком очевидно, що Конституція міста потребує змін.

Розробка проєкту розпочалася рік тому, вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Робоча група працювала над оновленням документа і, за нашими даними, вже вийшла на фінішну пряму.

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Тепер слово за експертами, які оцінять новий Статут та винесуть свій вердикт. Далі будуть громадські обговорення, внесення можливих правок, і фінальний етап – голосування на сесії Одеської міської ради.

За словами авторів документа, серед ключових ноу-хау нового Статуту – цифровізація багатьох процесів насамперед у контексті відкритості місцевої влади та залучення одеситів до обговорення багатьох важливих питань.

Наприклад, минулого року одеська влада ініціювала опитування щодо пам’ятника Катерині II. Електронний сервіс автоматично здійснював підрахунок голосів по кожному з винесених на обговорення варіантів, враховуючи виключно верифіковані профілі.

– Ми пропонуємо людям спілкуватися із владою через цифрові носії. Ми відпрацювали всі процедури – консультації з громадськістю, громадські слухання і так далі, саме через електронні ресурси. І що найцікавіше – це не просто спрощення з точки зору організації проведення заходів. Це, як на мене, більш правдивий підхід, тому що чітко ідентифікується людина через цифровий підпис, Bank ID чи Дію, – розповів у коментарі Odessa.Online один зі співавторів документа, голова робочої групи, заступник міського голови Одеси Олег Бриндак.

За його словами, такі тенденції відповідають європейським, і загалом світовим трендам.

Інший співавтор нової редакції Статуту – депутат Одеської міської ради від партії Слуга народу Олексій Асауленко також підтримав ідею диджиталізації.

– Я наполягав на цифровізації. Більшість механізмів, які використовувалися багато років, вже зжили себе. Наприклад, так звані колективні звернення у паперовому вигляді – це архаїзм, якого необхідно позбавлятися, – каже Асауленко.

Асауленко додав, що часто багато підписантів не розуміли або зовсім не знали, під чим підписувалися. Звідси – широке поле для політичних маніпуляцій. Тоді як в онлайн-режимі кожен підпис персоніфікується, відповідно, можливість фальсифікації різко знижується.

– Хтось говорить про те, що у людей старшого покоління можуть виникнути складнощі з цифровими носіями. Але погляньте, скільки пенсіонерів користується такими додатками як Дія або HELSI. Вони прості у використанні та адаптовані у тому числі для літніх людей. Тому диджиталізація у такому випадку – це правдивість, чесність та економія часу, – сказав Олексій Асауленко у коментарі Odessa.Online.

За попередніми оцінками, проєкт нового Статуту міста може опинитися у сесійній залі Одеської міськради приблизно за 6-7 місяців.

Фото: Odessa.Online