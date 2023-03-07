На Херсонщині окупанти змушують дітей після занять вивчати Конституцію і закони РФ – Генштаб

Березень, 07 в 18:34

У Стрілковому Генічеського району Херсонської області в місцевих закладах початкової освіти вчителі та вихователі, які працюють на окупаційну владу, змушують учнів і батьків залишатися після занять, вивчати Конституцію та законодавчі акти Російської Федерації, а також ворожу історію й літературу.

За даними Генерального штабу ЗСУ, під час перерв дітей примушують вчити та співати російський гімн.

Водночас на Запорізькому і Херсонському напрямках російська армія обороняється.

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Проте обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Таврійське, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове і Кам’янське Запорізької області, Нікополь – Дніпропетровської, а також Шляхове, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Білозерка та Станіслав Херсонської області.

Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один російський зенітний ракетний комплекс ППО Бук-М1-2 і три райони зосередження живої сили ворога.