Березень, 07 в 20:31

Росіяни викрали з Маріуполя 12-річного Сашка та розлучили з мамою в одному з фільтраційних таборів.

Про це розповів сам Сашко, зізнання якого оприлюднила ведуча Маша Єфросиніна на своїй сторінці в Instagram.

– Цього хлопця звати, як і мого сина, Сашко. Йому 12 років. Сашко попросив не закривати його обличчя під час розповіді, бо має надію, що якщо раптом його мати втратила пам‘ять під час побиттів окупантами, то, побачивши його, зможе все згадати і якось вирватися до нього, – написала телеведуча.

У відео дитина каже, що перебувала у Маріуполі, коли місто оточили російські військові. Через відсутність газу, води та світла доводилось готувати на вулиці, на мангалі. В цей час росіяни обстріляли місце, де цивільне населення готувало їжу, і 12-річний Саша отримав поранення в ділянці ока.

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Після цього матір хлопця – Сніжана – разом із сином вирушила на пошуки медиків, які могли б надати Сашку медичну допомогу. Одними з таких були медики на заводі Ілліча, де матір з сином вирішили і зупинитись. Згодом, коли місто було оточене, задля збереження житів українські військові разом із цивільними вийшли з заводу. Сашка та Сніжану відправили до фільтраційного табору в селі Безіменне.

У таборі матір та сина розлучили, а 12-річному хлопцю сказали, що його мама відмовилась від нього.

– Росіяни говорили, що я мамі не потрібен, що віддадуть в прийомну сім’ю в Росії. Уявіть, вони навіть не дали мені попрощатись з мамою, – розповідає хлопчик.

Згодом Сашко зміг знайти телефон, щоб зателефонувати бабусі, яка перебувала на підконтрольній Києву території України. І хоч завдяки зусиллям бабусі хлопця вдалось врятувати, його мама Сніжана все ще у полоні російських окупантів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Телеведуча Маша Єфросиніна нагадала, що станом на сьогодні, за даними Офісу генпрокурора, офіційно відомо про вивезення за межі України 16 221 дитини, а повернути вдалося лише 307 дітей.

– Саме 307 історій, які розповіли діти після повернення, дозволяють чітко визначити, що в росіян є п’ять сценаріїв вивезення дітей, – пише Єфросиніна.

Раніше уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук назвала п’ять сценаріїв, за якими росіяни викрадають українських дітей та розлучають із батьками.

Фото: Зняток з відео / mashaefrosinina