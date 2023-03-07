Тайра стала лауреаткою премії IWOC від Держдепу США

Березень, 07 в 10:23

Українського медика та волонтера Юлію Паєвську (Тайра), звільнену з російського полону, та ще 10 жінок з усього світу Державний департамент США відзначив міжнародною премію International Women of Courage (IWOC).

Щорічна церемонія нагородження 11 видатних жінок з усього світу відбудеться у середу, 8 березня, у Білому домі. Її проведуть держсекретар США Ентоні Блінкен та перша леді Джилл Байден.

– Юлія “Тайра” Паєвська продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії. Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності у 2013 році, а як керівник волонтерського підрозділу парамедиків Ангели Тайри проводила тактичну медичну підготовку на лінії фронту на Донбасі з 2014-го до 2018 року, – йдеться у повідомленні на сайті Держдепу.

Також згадується про те, як Паєвська таємно знімала звірства окупантів у Маріуполі, як російські силовики затримали її 16 березня, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей із окупованого міста до Запоріжжя.

Зараз дивляться

Протягом тримісячного ув’язнення Паєвська жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла на 20 кг, а також зазнавала катувань і побиття. Кремлівські пропагандисти намагалися виставити Тайру на міжнародному рівні “як фашистку та воєнну злочинницю, проте вона відмовилася замовкнути і після звільнення переконливо виступала на захист української демократії та незалежності як вдома, так і за кордоном”.

Премія IWOC присуджується 17-й рік поспіль жінкам з усього світу, “які продемонстрували виняткову мужність, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної рівності, а також у розширенні прав і можливостей жінок та дівчат у всій різноманітності – часто з великими особистими ризиками й жертвами”.

З березня 2007 року Держдеп США відзначив цією нагородою понад 180 жінок з більш ніж 80 країн світу.

Номінантів на премію щороку висувають дипломатичні представництва США за кордоном, а фіналістів обирають високопосадовці Держдепартаменту.

Джерело: US Department of State

Фото: Юлія Паєвська