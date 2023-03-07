Березень, 07 в 9:13

Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів президента щодо продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб – до 20 травня 2023 року.

Таким чином, мобілізувати можуть громадян вікон від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов’язок.

Хто підлягає під загальну мобілізацію – дізнавалися Факти ICTV.

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Що таке загальна мобілізація

Загальна мобілізація — це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.

Мобілізація проводиться протягом 90 днів після її оголошення.

У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

Після її оголошення в державі проводяться спеціальні заходи, зокрема, призов військовозобов’язаних до ЗСУ на військову службу.

За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних сил України.

Кого саме призвуть

До призову підлягають усі громадяни України, придатні до військової служби або ті, які перебувають в запасі (резервісти).

Кожний військовозобов’язаний має відповідне військове звання. Мобілізації підлягають військовозобов’язані віком від 18 до 60 років, але першочергово призивають тих, хто має досвід у військовій справі.

Загалом всі громадяни зобов’язані з’являтися за викликом військових комісаріатів для постановки на військовий облік і визначення призначення на воєнний час.

Призивати будуть не усіх військовозобов’язаних, необхідну кількість призовників має визначити генштаб РНБО.

Загальна мобілізація відбувається у чотири етапи, які впроваджуються відповідно до потреб та можливостей під час активних бойових дій.

Перша черга оперативного резерву — колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (йдеться саме про ветеранів бойових дій з 2014 року, а не всіх, хто коли-небудь проходив строкову службу). Друга черга оперативного резерву — військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. Мобілізаційний резерв — військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль. Громадський резерв — решта громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період (застосовується у випадку найгіршого сценарію повномасштабної війни).

Варто зазначити, що вручення першої повістки не означає, що вас терміново забирають на фронт. Це робиться для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.

Загалом, в Україні існує чотири види повісток:

Для уточнення облікових даних.

На проходження військово-лікарської комісії.

На призов до армії.

Мобілізаційне розпорядження.

Вручити повістку вам мають право:

співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

представники органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ.

Зверніть увагу, що повістка вважається належно переданою, якщо вона вручена військовозобов’язаному під особистий підпис. Тобто її не можна передавати через членів сім’ї, родичів або друзів.