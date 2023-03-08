Березень, 08 в 14:24

На Одещині правоохоронці викрили групу зловмисниць, які шахрайським способом привласнили 120 тис. грн літньої жінки.

Подія сталася 6 березня у місті Южне. До 67-річної містянки підійшли декілька невідомих жінок і почали розповідати про порчу, яку нібито навели на її доньку.

– Залякавши пенсіонерку тим, що дівчина має невдовзі загинути в автокатастрофі, зловмисниці запевнили, що можуть відвернути біду, і вмовили піти додому по воду та гроші. Старенька виконала прохання незнайомок, віддавши їм пляшку води та 120 тис. грн. Потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайок, коли жінки сіли в автомобіль і поїхали, – повідомили в поліції.

Поліцейські викрили аферисток вже наступного дня, їх розшукали в Одесі в орендованому житлі.

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У фігуранток, уродженок Харківської та Донецької областей, 1998 і 1986 р. н., вилучили частину грошей, здобутих злочинним шляхом.

Слідчі повідомили громадянкам про підозру в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілій.

Злочин передбачений ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України і карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000-68 000 грн) або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Наразі слідство триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.