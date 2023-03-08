Сьогодні важливо подякувати всім жінкам: Зеленський привітав українок з 8 березня
Фото: Офіс президента
Президент Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним жіночим днем.
Глава держави зазначив, що всі мають свою думку щодо свята 8 березня, але в цьому і є “наша сила та свобода”.
Зеленський подякував усім українкам і вшанував пам’ять захисниць, які віддали своє життя за Україну.
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– Ми рівні, вільні, ми в міцній Україні. Сьогодні важливо подякувати усім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють за Україну. Згадати й подякувати всім жінкам, які віддали своє життя за нашу державу. Подякувати мамам і згадати, що поки мама жива – ти можеш почуватися дитиною. Подякувати коханим за повагу і силу. Разом ми сильні, нездоланні та вільні. Разом ми точно переможемо, – сказав він.