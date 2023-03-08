Березень, 08 в 12:21

Президент Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним жіночим днем.

Глава держави зазначив, що всі мають свою думку щодо свята 8 березня, але в цьому і є “наша сила та свобода”.

Зеленський подякував усім українкам і вшанував пам’ять захисниць, які віддали своє життя за Україну.

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