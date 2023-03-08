Березень, 08 в 11:18

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9074 про внесення змін до Закону України Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України.

Парламентарі пропонують дозволити виїжджати за кордон під час дії воєнного стану студентам іноземних вишів, спортсменам та іншим громадянам, які підпадають під мобілізацію. Проте законопроєкт має свої нюанси та умови.

Наприклад, такий вид виїзду потрібно обов’язково узгодити з Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, а той, хто виїжджає, зобов’язаний взяти на себе відповідальність повернутися не пізніше закінчення терміну.

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Факти ICTV дізнавалися, скільки доведеться заплатити за неповернення в Україну після ухвалення законопроєкту №9074.

Якщо не повернувся в зазначений термін: скільки доведеться заплатити

Законопроєктом №9074 депутати пропонують забезпечити можливість українським спортсменам та іншим військовозобовʼязаним громадянам виїжджати за кордон в умовах воєнного стану, наприклад, для участі в міжнародних змаганнях, спортивних заходах чи для навчання у закордонному виші.

Тобто цей закон стосується чоловіків, які не підлягають призову під час мобілізації. Проте для того, щоби вільно перетнути кордон чоловіки повинні дотримуватися правил:

Отримати письмове погодження з Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату). Нотаріально засвідчити письмовий обов’язок повернутися в Україну не пізніше, ніж через 30 днів після виїзду.

Якщо військовозобовʼязаний не повернувся у зазначений термін, він буде нести відповідальність.

– Громадяни, які виїхали з України під час дії воєнного стану та без поважних причин не повернулися до України протягом передбаченого терміну або протягом семи днів після завершення спортивного заходу, несуть відповідальність за це відповідно до чинного законодавства або звільняються від передбаченого покарання за умов добровільного переведення на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян, за кожен додатковий (після завершення терміну, протягом якого громадянин мав повернутися до України) повний тиждень перебування за межами України під час дії воєнного стану, – йдеться в законопроєкті №9074.

Поважними причинами для неповернення можуть бути:

заборона на виїзд з країни перебування;

стихійні лиха, катастрофи, аварії;

перебування на стаціонарному лікуванні;

виконання завдань в інтересах України;

інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

Тобто, якщо українець виїхав, але не повернувся в зазначений термін, він буде нести відповідальність. Водночас можна буде відкупитися від такої відповідальності шляхом перерахування коштів на ЗСУ.

У тексті законопроєкту №9074 зазначається, що ця сума дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян за кожен додатковий повний тиждень перебування за межами України.

Адвокат, кандидат юридичних наук та керуючий партнер адвокатського об’єднання Легаліст Олег Лук’янчиков, аналізуючи текст законопроєкту № 9074, зазначає, що за один місяць (чотири повні тижні, – Ред.) неповернення в Україну громадянин має сплатити чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб.

– Грубо кажучи, якщо ти виїхав та вчасно не повернувся, то перерахуй на ЗСУ за місяць чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, – зазначає адвокат Олег Лук’янчиков.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні у 2023 році становить 2 684 грн. Відповідно, за один тиждень перебування за кордоном після зазначеного терміну на повернення громадяни України мають сплатити 2 684 грн.

Наприклад, якщо українець повернувся через чотири тижні після зазначеного терміну, то він має перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ 10 736 грн.