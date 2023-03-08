Зеленський у присутності генсека ООН вручив державні нагороди жінкам

Березень, 08 в 18:28

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди та присвоїв почесні звання жінкам, які відзначилися самовідданою працею й хоробрістю під час захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Церемонія відбулася у середу, 8 березня, у Маріїнському палаці в Києві у присутності генсека ООН Антоніу Гутерреша, який прибув з візитом до України.

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— Сьогодні ми дякуємо нашим жінкам, які воюють, дбають, працюють заради миру для України, заради захисту нашого життя, нашої свободи, наших людей, – наголосив президент.

За його словами, державні нагороди отримали жінки-військовослужбовці, працівниці медичної системи, ДСНС, Укрзалізниці, Укрпошти.

Серед нагороджених — лікарка дитячої лікарні Охматдит Оксана Леонтьєва, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Києву 10 жовтня минулого року. Її орден За заслуги III ступеня отримали батько та маленький син.

Напередодні стало відомо про візит Гуттереша до Києва. Це вже третій візит генерального секретаря ООН в Україну за календарний рік.