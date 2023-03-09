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Факти / Україна / Суспільство

Це принципово новий рівень: ЗСУ затрофеїли рідкісну командно-штабну машину Р-149БМР

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Це принципово новий рівень: ЗСУ затрофеїли рідкісну командно-штабну машину Р-149БМР

Українські захисники затрофеїли командно-штабну машину оперативно-тактичної ланки Р-149БМР, яку використовувала російська армія. Вже перефарбовану в синьо-жовті кольори військову техніку помітили на вулицях одного з міст.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко пояснив, що відповідні машини у значному дефіциті у підрозділів російських військ.

Варто зазначити, що ЗСУ переважно знищували або захоплювали Р-149МА1/3, однак Р-149БМР – це принципово новий рівень.

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Коваленко нагадав, що російська армія втратила вже понад 125 одиниць цієї техніки, проте можна лише уявити, що сталося з офіцерським складом у цих Р-149БМР.

Р-149БМР – характеристики та можливості

Російська командно-штабна машина оперативно-тактичної ланки Р-149БМР призначена для забезпечення моніторингу обстановки у зоні бойових дій.

До складу обладнання входять радіостанції, які забезпечують конфіденційність передавання інформації.

Р-149БМР має персональні комп’ютери, здатні взаємодіяти з апаратурою навігації та зв’язку. Функціонал охоплює оброблення, введення та зберігання текстової та відеоінформації.

Водночас машина здатна відображати відомості на спеціальній електронній карті, завдяки чому користувач може отримувати необхідну інформацію та оперативно ухвалювати рішення.

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