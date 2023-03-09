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Факти / Україна / Суспільство

Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Гроші, виплати, гривня
Фото: Depositphotos

Українці, які від 24 лютого 2022 року вимушено покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на грошові виплати від держави.

Виплати для ВПО – це щомісячна грошова допомога на проживання від держави, яку українці отримують на свої картки.

Факти ICTV дізнавалися, чи зміняться у 2023 році дати надходження виплат для ВПО та у яких числах українцям чекати на фінансову підтримку.

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Коли українцям чекати нарахувань у 2023 році

На гарячій ліній Міністерства соцiальної політики України зазначили, що інформації про зміну дат надходження у 2023 році виплат для ВПО наразі немає.

– Інформації про зміну дат надходження виплат поки що немає, тому в 2023 році усе залишається без змін, – наголосили у відомстві.

Відповідно, з 1 січня 2023 року процес перерахування та надходження грошової підтримки для ВПО залишається тим, яким є зараз.

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ Ощадбанк щомісяця до третього, 13 і 23 числа, натомість раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

– Якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше, – зазначають в Мінсоцполітики.

Перед тим, як кошти надійдуть на картку ВПО, здійснюється три етапи:

  • подача заявки – ви робите це особисто через додаток Дія або ЦНАП;
  • формування та опрацювання реєстрів – за це відповідає Мінсоцполітики;
  • виплата коштів – здійснюється вашим банком.

Тільки-но Мінсоцполітики перераховує виплати банкам, банки перераховують своїм клієнтам ВПО.

Якщо в 2023 році у відомстві запровадять нові правила та затвердять оновлені дати перерахунку бюджетних коштів, українців повідомлять про це.

Хто з українців отримуватиме виплати у 2023 році

З 1 січня 2023 року ВПО отримують допомогу від держави на підставі переліку територіальних громад, які:

  • розташовані в районах воєнних (бойових) дій;
  • перебувають у тимчасовій окупації РФ;
  • перебувають в оточенні (блокуванні).

Виплати отримують внутрішні переселенці, зареєстровані в одній із громад з цього переліку. Востаннє Мінреінтеграції публікувало оновлений перелік територіальних громад 13 грудня. Якщо перелік не оновлять до кінця 2022 рокуто він продовжить діяти й з 1 січня 2023-го.

Наразі до списку осіб, які мають право на виплати, входять девʼять областей України та 329 громад:

  • Донецька (66 громад);
  • Харківська (56 громад);
  • Дніпропетровська (10 громад);
  • Луганська (37 громад);
  • Запорізька (62 громади);
  • Херсонська (49 громад);
  • Миколаївська (26 громад);
  • Сумська (19 громад);
  • Чернігівська (4 громади).

Нагадуємо, що сума щомісячної допомоги на проживання від держави становить: 

  • 3 тис. грн на кожну дитину та людину з інвалідністю;
  • 2 тис. грн на кожну людину старше 18 років.
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