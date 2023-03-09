Березень, 09 в 13:07

На тимчасово окупованих ворогом територіях не працюють українське радіо та телебачення, а окупаційна влада блокує доступ і до інтернет-ресурсів.

Отримувати достовірну інформацію можливо і альтернативними шляхами.

На деяких частинах окупованих територій досі є шанс приєднатися до мереж українського стільникового зв’язку завдяки тому, що радіохвилі розповсюджуються на достатньо велику відстань з огляду на рельєф. Це може бути 10-15 км або й 20 км вглиб від лінії фронту.

Зараз дивляться

Відповідно, є можливість підписатися на офіційні канали українських органів влади та правдивих новин.

Встановіть VPN на телефон чи компʼютер для доступу до офіційних сайтів та ресурсів українських новин:

ExpressVPN,

Surf Shark,

Private Internet Access,

CyberGhost VPN,

NordVPN,

Proton VPN,

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Avast SecureLine VPN.

Перевірте репутацію сервісу в пошуковику – чи не було фактів витоку або продажу даних користувача.

Тимчасово окуповані території: як отримувати правдиві новини та убезпечитися від дезінформації / 7 фотографий

Під час підключення до VPN створюється захищений канал між пристроєм користувача і VPN-сервером, тому інтернет-провайдер не дізнається про місцеперебування користувача та вебресурси, які той відвідав.

Не треба використовувати російські та білоруські VPN-сервіси.

Із використанням VPN-сервісу ви можете дивитися українське телебачення та читати українські ЗМІ онлайн. Дивитись українське телебачення можна на Youtube, платформах Київстар ТВ, Megogo, Omega TV та багатьох інших, а також в застосунку Дія (розділ Послуги – Дія TV).

Слухайте радіо онлайн на сайті Українське радіо або в застосунку RadioPlayer, який можна завантажити на телефон.

Дивіться національний телевізійний марафон Єдині новини в YouTube.

Телевізійний марафон Єдині новини також можна знайти на відкритому супутнику. Сигнал приймається будь-яким супутниковим приймачем, телевізорами з вбудованим супутниковим приймачем.

Параметри прийому:

супутник: Hotbird 13;

частота: 11 219 МГц;

поляризація: H (горизонтальна);

символьна швидкість: 29 900;

корекція помилок: FEC 3/5.

Як захиститись від дезінформації

Щоб не стати жертвою дезінформації, дотримуйтесь наступних порад:

Отримуйте інформацію лише з перевірених джерел: офіційні сторінки у соцмережах чи каналах Суспільного мовлення (UA:Перший, колишній УТ-1).

Не вірте повідомленням про припинення боротьби з боку української армії. Така інформація — типовий прийом для деморалізації населення.

Якщо перервався інтернет-зв’язок або сторінки державних органів недоступні, звертайтесь за інформацією до Суспільного мовлення: телеканал UA:Перший та UA:Українське радіо. Налаштуйте радіоприймач на частоту свого міста заздалегідь. Дізнатись частоту мовлення можна на сайті. Якщо маєте стаціонарну радіоточку, користуйтеся нею.

Не поширюйте інформацію про переміщення українських військ. Ви можете нашкодити нашим захисникам.

Не вірте повідомленням про умисні обстріли мирного населення, нібито вчинені українськими військовими. Так агресор намагається підірвати вашу довіру до армії.

Стежте за інформацією від ДСНС, армії та уряду на сторінках їхніх сайтів чи соцмереж, а також у повідомленнях Суспільного мовлення.

Зверніть увагу, що в соцмережах верифіковані (офіційно підтверджені) акаунти біля назви мають спеціальну позначку — синю галочку. Так соцмережа підтверджує, що цю сторінку справді веде ця особа чи установа. Але в Україні ще не всі офіційні установи її отримали.

В липні СБУ опублікувала список Telegram-каналів, які позиціонують себе як незалежні інформаційні канали, але роботу яких насправді координує Кремль. Серед них – Резидент, Легитимный, Картель, Сплетница тощо. Повний список тут.

Не діліться неперевіреною інформацією про перебіг бойових дій. Такі дані мають лише органи безпеки та оборони України. Інформація з будь-яких інших джерел чи приватних сторінок у соцмережах може бути помилковою або відверто неправдивою.

Перевіряйте патріотичні на вигляд, але сумнівні за змістом повідомлення та заклики. Агресор може прикриватись гаслами й українською символікою.

Зважайте на те, чи не надто емоційно, агресивно подається інформація. Слова “шок”, “жесть”, тощо, що вживаються надто часто, можуть свідчити, що вами маніпулюють.

Матеріал підготовлено у межах інформаційної кампанії Життя в окупації.

Більше корисної інформації шукай на сайті Dovidka.info від Центру стратегічних комунікацій.