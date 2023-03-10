Березень, 10 в 8:22

Під час дії воєнного стану на території України діють певні обмеження щодо виїзду чоловіків за кордон. Усім військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати межі України.

Втім, тут є певні винятки. Тому Факти ICTV дізнавалися, хто з військовозобовʼязаних чоловіків зможе виїжджати з України в 2023 році та які документи для цього знадобляться.

Правила перетину державного кордону під час воєнного стану

За словами адвокатки та юристки Ario Law Firm Надії Грищенко, в законодавстві прописані умови та правила перетину кордону військовозобовʼязаних чоловіків.

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– В основному, ці особливі умови прописані для тих, хто здійснює супровід за кордон осіб з інвалідністю, своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, є опікунами осіб з інвалідністю і супроводжує їх. Це зазначено в ключових пунктах 21 та 22 Правил перетинання державного кордону громадянами України, де закріплений повний перелік осіб, кого чоловіки можуть супроводжувати та в якому статусі, – каже адвокатка.

Експерт додає, що існують також такі певні особливості щодо самостійного перетину кордону чоловіками.

– Так, виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися самостійно без осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей, визначених пунктом 22 цих Правил. Здійснюється перетин кордону на підставі довідки про перебування вищезазначених категорій осіб на консульському обліку в іноземній державі. Окрім такої довідки, необхідно мати пакет документів (їх нотаріально засвідчених копій), які особа взяла б з собою у разі здійснення супроводу зазначених осіб, – каже юристка.

За словами експертки, друга особливість полягає в наступному: громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, чи дітей, визначених пунктом 22 цих Правил, для виїзду за межі України зобов’язані повернутися в країну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

Тобто, використати особу для перетину кордону можна, але й повернутись на територію України вони мають разом.

Хто з військовозобовʼязаних чоловіків зможе перетинати кордон у 2023 році

Надія Грищенко зазначає, що виїхати за кордон зможуть усі групи військовозобов’язаних чоловіків, яким дозволено перетинати державний кордон під час дії воєнного стану.

– Переліки таких осіб зазначені в пунктах 21 та 22 в Правилах перетинання державного кордону громадянами України, – каже Грищенко.

За словами адвокатки, у 2023 році виїхати за кордон зможуть:

чоловіки з інвалідністю;

чоловіки, які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки, які потребують постійного догляду;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними.

– Також право перетинання держаного кордону мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Тобто ті категорії осіб, які закріплені в частині першій статті 23 Закону України Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, – додає експертка.

За словами Грищенко, цей перелік є досить об’ємним, тому адвокатка назвала лише кілька категорій, зокрема:

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

чоловіки, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду тощо.

Які документи знадобляться чоловікам для перетину кордону у 2023 році

За словами Грищенко, все залежить від категорії самого військовозобов’язаного. Якщо він є особою з інвалідністю, то має бути посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Якщо військовозобов’язаний виступає в ролі супроводжуючого, опікуна чи піклувальника, тоді пакет документів буде іншим. Ситуації є різними, тому назву загальні документи, які можуть знадобитись. Це, зокрема, але не виключно:

документи (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб тощо);

документи (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують інвалідність, спільне проживання;

довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання тощо;

документи (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд;

висновки лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному сторонньому догляді;

акт встановлення факту здійснення догляду (це новий документ для перетину кордону, раніше такого не було. Для нього є окрема процедура отримання).

Експертка зазначає, що для кожного випадку передбачений індивідуальний пакет документів, які обов’язково мають підтвердити приналежність чоловіка до певної категорії.

Наприклад, що стосується студентів, то адвокат та юрист Ростислав Кравець зазначає, що їм знадобиться дозвіл з військкомату, довідка про відстрочку від військової служби, відповідні документи іноземного вишу тощо.

Якщо не випустили за кордон: куди звертатися

– Одразу зазначу, що усну відмову у виїзді за кордон ви оскаржити не зможете. Якщо вам відмовляють, то така відмова має бути оформлена у письмовому вигляді, а саме у формі рішення прикордонної служби, – каже Грищенко.

За словами адвокатки та юристки, можна розглядати два варіанти оскарження такого рішення:

подати скаргу до головного органу Державної прикордонної служби, який видав рішення про відмову у перетині кордону;

через окружний адміністративний суд шляхом подачі позову про визнання дій прикордонної служби протиправними щодо відмови у перетині кордону.

У кожного з цих варіантів є свої переваги та недоліки.

– Так, строк для подачі скарги до Державної прикордонної служби становить 30 днів з моменту її отримання, не сплачується збір за її розгляд. Однак, такий спосіб захисту не завжди є ефективним, і тоді необхідно звертатись до суду, – каже Грищенко.

Адвокатка додає, що строк для подачі скарги до суду становить шість місяців з моменту отримання рішення, сплачується судовий збір, а сам розгляд справи може тривати від двох місяців.

– Плюс закладайте сюди ще місяць для того, щоб рішення суду набрало законної сили. Не слід виключати можливість оскарження рішення, – радить юристка.

Крім того, позов та інші процесуальні документи мають відповідати нормам процесуального кодексу. І якщо пересічна людина не зможе підготувати такий документ, то їй потрібно буде звертатись до юристів, що тягне за собою додаткові витрати на правовий супровід.