Березень, 10 в 1:56

Протягом останніх двох місяців 600 військовозобов’язаних в Харківській області отримали штраф за адміністративне порушення, оскільки не з’явились до територіальних центрів комплектування під час мобілізації.

Про це пише Суспільне із посиланням на заяву обласного військового комісара Харківщини Володимира Арапа.

За його словами, чоловіків, які не прийшли до військкоматів, притягнули до відповідальності: їм доведеться сплатити штраф від 1 тис. до 5 тис. гривень.

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– Але є так категорія військовозобов’язаних, які вже отримали повістку, пройшли медичне обстеження і їм вже треба було прибути з речами для відправки – якщо така категорія не з’являється, то це вже кримінальна відповідальність. Вони можуть бути засудженими на три або п’ять років, – каже він.

Станом на 9 березня в Харківській області формують новий запас з військовозобов’язаних, яких навчатимуть на військовій техніці, яку Україна отримує з-за кордону.

За словами Арапа, мобілізованим, які не мають військового досвіду, під час служби залишатимуть їхні цивільні спеціальності — як водій, інженер або бухгалтер. Також їм можуть бути надані можливості опанувати нові спеціальності, каже Арап.

– Ми розуміємо, що на сьогодні у зв’язку з проведеною мобілізацією нашого ворога ми також до цього повинні готуватися. Ми нині формуємо велику кількість нових підрозділів. У нас дуже багато надходить військової техніки з-за кордону, яку також треба опанувати. Для цього ми набираємо певний ресурс, – заявив він.

Військовий комісар Харківщини каже, що план мобілізації по області виконується, а мобілізовані військовозобов’язані направляються до ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників.