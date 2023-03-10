Житомир та Харків із обмеженнями, Дніпро і Запоріжжя з графіками: яка ситуація зі світлом 10 березня

Березень, 10 в 11:21

Українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованої ракетної атаки, яка сталася 9 березня.

Про це повідомляють в Укренерго.

– Через пошкодження, які наніс ворог, у Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще залишаються без електропостачання. Критична інфраструктура цих міст працює переважно від автономних джерел живлення, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають в Укренерго, ліміти споживання до решти областей не доводилися, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії. Споживання на рівні робочого дня.

Зараз дивляться

Через значне пошкодження обладнання є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень.

– Ці графіки складають і застосовують обленерго. Крім того, ворог 9 березня продовжував обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу, – розповіли в Укренерго.

На всіх пошкоджених об’єктах Укренерго тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо, під час масованої атаки вночі 9 березня РФ випустила по Україні 81 ракету різного базування та вісім ударних безпілотників Shahed-136/131.

Джерело: Укренерго