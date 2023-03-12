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Факти / Україна / Суспільство

На Буковині викрили контрабандиста, який перевозив 200 ящиків сигарет в цистерні для олії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
На Буковині викрили контрабандиста, який перевозив 200 ящиків сигарет в цистерні для олії
Фото: Держприкордонслужба

Громадянин України намагався незаконно вивезти до Великої Британії 200 ящиків сигарет на понад 6 млн грн. Для цього він використав цистерну для олії.

Вчора, 11 березня, на пункті пропуску Порубне прикордонники зупинили вантажівку.

Під час її перевірки виявили у цистерні, яка за документами була призначена для перевезення олії, велику партію тютюнових виробів.

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– Загалом у конструктивних особливостях вантажного автомобіля українець перевозив 200 ящиків із понад 100 тис. пачок тютюнових виробів. Вартість товару, який мали доправити до Великої Британії, становить понад 6 млн грн, – повідомили в МВС.

Раніше ми писали, що на Львівщині судитимуть двох митників, які пропускали авто з товарами як порожні. Через їхні дії бюджет недоотримав понад 1,5 млн грн.

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Джерело: МВС
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