ЗСУ намагаються відкинути армію РФ на 20 км від зрізу води, щоб зменшити обстріли на Херсонщині – Гуменюк

Березень, 12 в 18:27

Сили оборони України намагаються відкинути армію Російської Федерацію хоча б на 20 км від зрізу води, щоб зменшити інтенсивність та кількість ворожих обстрілів правобережжя Херсонської області.

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Південь України Наталія Гуменюк в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

За її словами, українські військові постійно знищують вогневі позиції росіян. Однак окупанти нерідко розгортають нові точки серед будинків місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях України.

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Водночас російські загарбники продовжують тероризувати жителів лівобережної Херсонщини, стверджує Гуменюк.

Вона розповіла, що армія РФ навмисно обстрілює цивільну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях, щоб звинуватити в атаці ЗСУ та залякати людей.