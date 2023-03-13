Майбутнє України залежить від членства в ЄС – переконані 82% українців, опитаних КМІС

Березень, 13 в 11:31

Повномасштабне вторгнення РФ посилило підтримку європейської інтеграції. За результатами двох хвиль опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом соціології у лютому та березні, 82% українців погоджуються з тим, що майбутнє України як процвітаючої вільної країни залежить від того, чи стане вона членом ЄС, з яких 50% – повністю переконані в цьому.

Ще 14% респондентів не погоджуються з цим твердженням, 4% не змогли визначитися з відповіддю на запитання, яке запропонував поставити відомий британський науковець Тімоті Гартон Еш.

Якщо брати у регіональному вимірі, то в усіх областях абсолютна більшість населення вважає, що майбутнє України залежить від вступу до ЄС.

Зараз дивляться

Серед жителів Сходу і Півдня таких 78% і 81% відповідно, не згодні – 17% і 14%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 14-22 лютого та 22 лютого-6 березня провів дві хвилі власного всеукраїнського опитування громадської думки Омнібус.

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2 007 та 985 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 985 респондентів (перша хвиля) з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1 не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 2 007 респондентів (друга хвиля) з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1 не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Прогрес, якого досягнула Україна як країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу, буде оцінюватися восени 2023 року.