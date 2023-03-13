Березень, 13 в 14:56

До кінця тижня в Україні ще можливі нічні морози до -5, але вдень очікується поступове підвищення температури до +10 – +15 градусів.

Про погоду на найближчий період розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

– Морози можуть бути тільки вночі, коли будуть прояснення, – пояснила синоптик.

Загалом, за її словами, спостерігатиметься тенденція до “поступового підвищення температури з деякими коливаннями в окремі дні”.

Зараз дивляться

Голеня наголосила, що зараз у західних та північних регіонах температура повітря близька або трохи нижча норми, а у східних та південних навпаки – вища.

У вівторок, 14 березня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер переважно південний 7-12 м/с, у західних, північних та центральних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

Нічна температура повітря – від -2 до +3, в Карпатах та східних областях – до -6.

Вдень потепліє до +9 – +14, на Прикарпатті – до +18 градусів.