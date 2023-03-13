На Дніпропетровщині викрили інформатора, який зливав РФ дані про розташування воїнів і техніки ЗСУ

Березень, 13 в 18:06

У Дніпропетровській області викрили чергового інформатора, який відправляв представникам країни-агресора РФ розвідувальні дані про розташування військовослужбовців Збройних сил України.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, у вересні житель одного із селищ Синельниківського району систематично збирав та надсилав ворогу через месенджер Viber дані про розташування воїнів ЗСУ.

У його повідомленнях були фотознімки з місць дислокації українських захисників і військової техніки ЗСУ на території району. За свої “послуги” чоловік отримував гроші на банківську карту.

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Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучили телефон із доказами, що підтверджують протиправну діяльність.

Громадянину повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

Наразі прихильнику “русского міра” обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування.