На Закарпатті створять Центр підготовки населення до національного спротиву – голова ОВА

Березень, 13 в 18:32

На Закарпатті створять перший в Україні Центр підготовки цивільного населення до національного спротиву. Він діятиме на постійній основі.

Про це заявив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

– Сьогодні у межах виконання вимог положень ЗУ Про основи національного спротиву подав проєкт рішення про створення Центру на розгляд чергової сесії обласної ради, яка відбудеться у четвер. Упевнений, що його підтримає депутатський корпус, – повідомив очільник Закарпаття.

Центр підготовки населення до національного спротиву діятиме на постійній основі. Це буде комунальна установа із штатом інструкторів – ветеранів війни.

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Мужні воїни, справжні патріоти з бойовим досвідом розроблять навчальний план. І реалізовуватимуть його в усіх районах Закарпаття.

Для підготовки цивільних створять спеціальні навчальні класи із відповідною матеріально-технічною базою та методичним забезпеченням.

– Бойові дії показали, що добре підготовлене місцеве цивільне населення може зупинити просування навіть професійних військ ворога, використовуючи досвід, уміння, практичні навички та знання місцевості. Саме це ляже в основу роботи нового Центру, – додав Микита.

Записатися на курси до Центру підготовки зможуть усі, хто бажає і готовий захищатися.

Закарпатці тут здобудуть навички володіння зброєю, тактичної медицини, тактики, орієнтування на місцевості та спеціальної фізичної підготовки. А ще – багато іншого, що дозволить захистити громаду, регіон і країну від навали окупантів.

У Центрі планують організовувати військово-спортивні ігри та різноманітні масові заходи й практичні навчання. Щоб місцеві змогли не лише позмагатися між собою. А й показати громаді, що вона у безпеці.

– У той час, коли наші воїни на фронті героїчно виборюють незалежність, ми покажемо ворогу, що, прямуючи до нас, він зустріне справжній національний спротив від цивільного населення на кожному сантиметрі української землі та неодмінно буде знищений, – переконує Віктор Микита.