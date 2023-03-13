Обстрілював Харків: суд звільнив від покарання льотчика РФ

Березень, 13 в 20:42

Харківський суд звільнив від покарання військовополоненого російського льотчика, який обстрілював місто, щоб обміняти його на українських захисників.

Про це йдеться в ухвалі Дзержинського районного суду Харкова, оприлюдненій у Єдиному реєстрі судових рішень.

Там зазначено, що льотчика РФ засуджено 2 березня за скоєння злочину проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку до 12 років тюремного ув’язнення.

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Російський військовослужбовець перебував у Київському СІЗО як військовополонений до набуття вироком законної сили. Проте до суду подали клопотання прокурора про звільнення засудженого льотчика від відбування покарання.

– Клопотання групи прокурорів про звільнення від відбування покарання щодо засудженого задовольнити. Звільнити від відбування покарання засудженого вироком Дзержинського районного суду Харкова у зв’язку з ухваленням уповноваженим органом рішення про передавання його для обміну як військовополоненого, – зазначено в ухвалі суду.

У рішенні йдеться, що російського льотчика мають звільнити з-під варти та передати представникам уповноваженого органу, який відповідає за поводження з військовополоненими. Ухвалу суду можуть оскаржити в апеляційному порядку протягом семи днів від моменту оголошення.