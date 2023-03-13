Потрапить до раю, бо в пеклі вже побував: у Бахмуті загинув командир роти Холодного Яру Басалига

Березень, 13 в 18:42

У запеклих боях у Бахмуті загинув командир роти 93 механізованої бригади ЗСУ Холодний Яр, старший лейтенант Олександр Басалига, якого знають за позивним Монгол.

Про це повідомила пресофіцерка 93 бригади Холодний Яр Ірина Рибакова. Вона розповіла, що уродженцю Дніпра на момент загибелі був 31 рік.

– Сан Санич загинув у Бахмуті. І я думаю, що він у раю, бо, як-то кажуть, у пеклі вже побував, – зазначила вона.

Басалига був учасником Революції Гідності, потім у лавах ЗСУ захищав Україну від російської агресії на Донбасі. На посаді навідника танка брав участь у боях за Дебальцеве у складі 1 окремої танкової бригади.

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У 2016 році Олександр Басалига отримав орден За мужність III ступеня. Згодом він став командиром танка. Із початком повномасштабного вторгнення став командувати ротою в батальйоні Богдана Дмитрука.

Під час битви за Бахмут був серйозно поранений, але відновився і повернувся в стрій. У грудні 2022 року Олександра нагородили медаллю Захиснику Вітчизни.

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Фото: Ірина Рибакова