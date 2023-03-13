В окупованій частині Запорізької області росіяни скасують обов’язкове вивчення української мови

Березень, 13 в 19:30

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники планують скасувати обов’язкове вивчення української мови.

Про це повідомила так звана міністерка освіти та науки Запорізької області Олена Шапурова, пишуть росЗМІ.

– Цього навчального року українська мова обов’язкова для всіх, діти вчать її протягом трьох годин на тиждень. З 1 вересня 2022 року, за програмою, вона була рідною мовою, але після “референдуму”, згідно із законами Російської Федерації, кожна людина може вибрати, яку мову вона вивчатиме як рідну, – сказала Шапурова.

За словами “міністерки”, діти, які оберуть російську, з нового навчального року матимуть дев’ять годин на тиждень російської мови та літератури, а українську не вивчатимуть взагалі.

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