В окупованій частині Запорізької області росіяни скасують обов’язкове вивчення української мови
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники планують скасувати обов’язкове вивчення української мови.
Про це повідомила так звана міністерка освіти та науки Запорізької області Олена Шапурова, пишуть росЗМІ.
– Цього навчального року українська мова обов’язкова для всіх, діти вчать її протягом трьох годин на тиждень. З 1 вересня 2022 року, за програмою, вона була рідною мовою, але після “референдуму”, згідно із законами Російської Федерації, кожна людина може вибрати, яку мову вона вивчатиме як рідну, – сказала Шапурова.
За словами “міністерки”, діти, які оберуть російську, з нового навчального року матимуть дев’ять годин на тиждень російської мови та літератури, а українську не вивчатимуть взагалі.
Окупаційна влада повідомляє, що обрати мову батьки мають до 1 травня.
– Якщо батьки хочуть, щоб діти вивчали українську як рідну мову, їм слід написати заяву з проханням залишити її в навчальному плані дитини, – додала Шапурова.