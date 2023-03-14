Березень, 14 в 10:08

Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій.

Про це повідомляють у Мінінтеграції.

Сума допомоги – 6660 грн, виплачуватиметься впродовж 3 місяців по 2220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб.

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– У пріоритеті – надання кеш-допомоги найбільш вразливим категоріям населення, – зазначили в Мінінтеграції.

Виплати надходитимуть на банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких немає банківського рахунку.

Реєстрація триватиме до 20 березня.

Зареєструватися можна внадіславши в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом Привіт на номер: 0 800 609 844.

Для отримання додаткової інформації можна звернутися за номером гарячої лінії Норвезької ради – 0 800 302 007.

Нагадаємо, із початком повномасштабної війни на території України тисячі українців вимушені були тікати від ракет і пострілів.

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні перевищила 8 млн людей.

Раніше ми розповідали, що Факти ICTV зібрали інформацію про усі грошові допомоги ВПО від різних структур – детальніше за посиланням.