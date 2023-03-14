$9 тис. за зняття з військового обліку: затримали чиновника Міноборони України

Березень, 14 в 17:42

В Україні затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони, який незаконно оформлював документи про зняття чоловіків з військового обліку для виїзду за кордон.

Полковник Міноборони України оцінив свої послуги у $9 тис. За ці гроші чиновник готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби.

Посадовця затримали під час передавання документів та отримання грошей від одного з військовозобов’язаних “клієнтів”.

Зараз дивляться

Під час досудового розслідування слідчі провели низку обшуків. За місцем проживання підозрюваного вилучили документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карток, аркуші з печатками військових частин, зброю без дозвільних документів і гроші в іноземній валюті.

Високопосадовця підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до дев’яти років тюремного ув’язнення.

Наразі триває досудове розслідування. Слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до злочину. Водночас вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.