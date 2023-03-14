Березень, 14 в 8:49

З початком повномасштабної війни в Україні було оголошено воєнний стан, який триває досі. Відповідно, чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть вільно перетинати кордон.

Проте Факти ICTV дізнавалися, чи може чоловік, який має робочу візу країни ЄС, виїхати за кордон та що йому знадобиться.

Робоча віза країни ЄС 2023: чи дає вона право перетнути кордон

За словами керівного партнера юридичної компанії Максим Боярчуков та партнери Максима Боярчукова, робоча віза – це спеціальний документ, що дає громадянам можливість легально влаштуватися на будь-яку роботу у країні, яка входить до Європейського Союзу.

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До повномасштабної війни громадяни України відкривали робочі візи та їздили легально працювати за кордон.

Робоча віза Європи належить до категорії довгострокових та оформлюється на термін від одного до трьох років, залежно від візової історії заявника, характеру посади, яку він планує обіймати, а також рішення візових офіцерів держави, до якої відряджається аплікант.

– Що ж стосується перетину кордону з робочою візою країн ЄС, то вона не є документом, що підтверджує право постійного проживання за кордоном або статус особи, що не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, – зазначає Максим Боярчуков.

Тож наявність візи не є достатньою підставою для перетину кордону під час дії воєнного стану.

Як чоловіку з робочою візою країн ЄС можна виїхати за кордон

Українські чоловіки, які мають робочу візу країни ЄС, зможуть виїхати з України лише за умови, що вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації та мають право на виїзд з України.

– Для підтвердження підстав перетину державного кордону України на виїзд, крім документів, що підтверджують особу, необхідно надати документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України, — пояснюють в МВС.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон у 2023 році

Зняті з військового обліку за станом здоров’я – на підставі оформленої інвалідності або за рішенням медичної комісії щодо непридатності до служби.

– на підставі оформленої інвалідності або за рішенням медичної комісії щодо непридатності до служби. Тимчасово непридатні до військової служби – за умови, що така непридатність має термін до 6 місяців, та за наявності підтверджувальних документів.

– за умови, що така непридатність має термін до 6 місяців, та за наявності підтверджувальних документів. Батьки трьох та більше дітей – необхідно мати свідоцтва про народження, про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї.

– необхідно мати свідоцтва про народження, про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї. Батьки, які самостійно виховують дитину – потрібно надати свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть матері чи рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, документ про визнання матері як зниклої безвісти тощо.

– потрібно надати свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть матері чи рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, документ про визнання матері як зниклої безвісти тощо. Чоловіки з інвалідністю І-ІІІ групи – за наявності довідки за формою № 157-1/о, посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

– за наявності довідки за формою № 157-1/о, посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю – виїзд неможливий без хворого.

– виїзд неможливий без хворого. Чоловіки, які супроводжують родичів на лікування – за умови, що вони супроводжують дружин та дітей з інвалідністю I або II групи, а також дітей, тяжкохворих на перинатальні ураження та інші захворювання, за наявності необхідних документів.

– за умови, що вони супроводжують дружин та дітей з інвалідністю I або II групи, а також дітей, тяжкохворих на перинатальні ураження та інші захворювання, за наявності необхідних документів. Чоловіки з постійним місцем проживання за кордоном – виїзд дозволений за наявності відповідних відміток у паспорті.

– виїзд дозволений за наявності відповідних відміток у паспорті. Поранені військовослужбовці та військовослужбовці, які проходять військовий вишкіл за кордоном – можуть виїжджати за кордон на лікування чи на реабілітацію за наявності листа від МОЗ.

– можуть виїжджати за кордон на лікування чи на реабілітацію за наявності листа від МОЗ. Водії та волонтери .

. Моряки – виїхати можуть працівники морських суден, суден внутрішнього плавання чи особи, які проходять практичну підготовку на суднах.

– виїхати можуть працівники морських суден, суден внутрішнього плавання чи особи, які проходять практичну підготовку на суднах. Спортсмени та діячі культури – дозволяється виїзд спортсменам, тренерам та фахівцям із підготовки для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для цього потрібно отримати рішення Міністерства спорту щодо внесення до складу учасників змагань тощо.

Чоловік, який належить до однієї з цих категорій, може виїхати за кордон за наявності документів, що це підтверджують, та з робочою візою країни ЄС.

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