РФ шукає нову тактику дій, щоб знайти системи ППО України – Гуменюк

Березень, 14 в 22:48

Російські війська намагаються використовувати нову тактику дій, щоб знайти українські системи протиповітряної оборони. Засоби ППО України не дають можливості РФ завдавати масованих ракетних ударів по містах.

Про це в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– Ракетний удар було завдано з використанням тактичної авіації. Літаки заходили з Чорного моря. Вони зазвичай так роблять, оскільки побоюються систем протиповітряної оборони, проти яких намагалися цього разу спрацювати. Ворог шукатиме нову тактику дій, бо саме ППО заважає йому працювати в рамках масованих ракетних атак, на які вони так покладалися. Результативність протиповітряної оборони, зокрема, у південному регіоні становить від 83 до 85% під час таких атак. Це ніяк не задовольняло ворога, коли буквально мільйони доларів викидалися в повітря, а результат не був таким, якого вони жадали. Україна не впадала в темряву, а продовжувала боротися та протидіяти, – зазначила Гуменюк.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що масштабні повітряні тривоги 14 березня були пов’язані з активністю тактичної авіації РФ, загрозою застосування оперативно-тактичною ракетною зброєю наземного базування і польотами винищувачів МіГ-31К.

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Зокрема, на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини. Ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них пошкодили цивільну інфраструктуру.

На сході України була загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. А вдень масштабна повітряна тривога пролунала через загрозу ударів балістичними ракетами.

Інші тривоги оголошувалися через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет Кинджал з авіабази Саваслейка. Вони не були тривалими, ймовірно, це виявилися тренувальні польоти.