У метро Києва тимчасово не працює QR-код із застосунку Київ Цифровий
Фото: Depositphotos
14 березня на станціях метро Києва тимчасово не працює QR-код, згенерований у застосунку Київ Цифровий.
Сталось це з технічних причин.
– Фахівці оператора автоматизованої системи оплати проїзду Комунальне підприємство Головний інформаційно-обчислювальний центр намагаються якнайшвидше вирішити питання, – зазначають у КМДА.
Про відновлення роботи QR-кодів буде повідомлено додатково.
Зараз дивляться
Наразі сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою,
- паперовим QR-квитком,
- безконтактною банківською карткою,
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Джерело: КМДА