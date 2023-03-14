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Факти / Україна / Суспільство

У метро Києва тимчасово не працює QR-код із застосунку Київ Цифровий

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У метро Києва тимчасово не працює QR-код із застосунку Київ Цифровий
Фото: Depositphotos

14 березня на станціях метро Києва тимчасово не працює QR-код, згенерований у застосунку Київ Цифровий.

Сталось це з технічних причин.

– Фахівці оператора автоматизованої системи оплати проїзду Комунальне підприємство Головний інформаційно-обчислювальний центр намагаються якнайшвидше вирішити питання, – зазначають у КМДА.

Про відновлення роботи QR-кодів буде повідомлено додатково.

Зараз дивляться

Наразі сплатити за проїзд можна:

  • транспортною карткою,
  • паперовим QR-квитком,
  • безконтактною банківською карткою,
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Джерело: КМДА

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