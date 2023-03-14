Березень, 14 в 8:03

У метро Києва тимчасово не працює QR-код із застосунку Київ Цифровий

14 березня на станціях метро Києва тимчасово не працює QR-код, згенерований у застосунку Київ Цифровий. Сталось це з технічних причин. – Фахівці оператора автоматизованої системи оплати проїзду Комунальне підприємство Головний інформаційно-обчислювальний центр намагаються якнайшвидше вирішити питання, – зазначають у КМДА. Про відновлення роботи QR-кодів буде повідомлено додатково. Зараз дивляться Наразі сплатити за проїзд можна: транспортною карткою,

паперовим QR-квитком,

безконтактною банківською карткою,

мобільним додатком ApplePay та Google Pay. Джерело: КМДА

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