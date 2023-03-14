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Факти / Україна / Суспільство

Волга ніколи не виграє перегонів у Mercedes: військовий експерт пояснив, як винищувачі для ЗСУ змінять події на фронті

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Винищувач F-16
Фото: Depositphotos

Україні необхідні літаки західного зразка, щоб наблизити звільнення тимчасово окупованих територій від російської армії. Авіація від партнерів зможе допомогти “вполювати” системи протиповітряної оборони РФ.

Про це в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини заявив військовий експерт Петро Черник, відповідаючи на питання про те, як змінить ситуацію на фронті постачання літаків Україні.

– Авіація – це зброя, яка змінює правила бою. На мій погляд, потрібні F-16, F-15 та інші серйозніші літаки. Але чи серйозно вони покращать знищення ворога? Однозначно. Особливо у частині перехоплення аеродинамічних, маю на увазі крилатих ракет. Ті літаки могли б за ними полювати, – стверджує аналітик.

Експерт порівняв російський МіГ-29 і винищувач F-16 із Волгою та Mercedes відповідно. На його думку, обидві машини можуть добре їздити, проте Волга ніколи не зможе виграти цих перегонів.

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– F-16 дійсно потрібні – це унікальна, серйозна та дуже якісна машина. Вони приблизно в одній аналогії, тобто МіГ-29 є аналогом F-16. Навіть уявіть, що дуже добре відремонтований МіГ-29 – це така собі сукупна Волга, а F-16 – сукупний Mercedes. А Волга ніколи не виграє перегонів у Mercedes, хоча теж може дуже добре їхати, – наголосив військовий експерт.

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