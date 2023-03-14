Волга ніколи не виграє перегонів у Mercedes: військовий експерт пояснив, як винищувачі для ЗСУ змінять події на фронті
Україні необхідні літаки західного зразка, щоб наблизити звільнення тимчасово окупованих територій від російської армії. Авіація від партнерів зможе допомогти “вполювати” системи протиповітряної оборони РФ.
Про це в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини заявив військовий експерт Петро Черник, відповідаючи на питання про те, як змінить ситуацію на фронті постачання літаків Україні.
– Авіація – це зброя, яка змінює правила бою. На мій погляд, потрібні F-16, F-15 та інші серйозніші літаки. Але чи серйозно вони покращать знищення ворога? Однозначно. Особливо у частині перехоплення аеродинамічних, маю на увазі крилатих ракет. Ті літаки могли б за ними полювати, – стверджує аналітик.
Експерт порівняв російський МіГ-29 і винищувач F-16 із Волгою та Mercedes відповідно. На його думку, обидві машини можуть добре їздити, проте Волга ніколи не зможе виграти цих перегонів.
– F-16 дійсно потрібні – це унікальна, серйозна та дуже якісна машина. Вони приблизно в одній аналогії, тобто МіГ-29 є аналогом F-16. Навіть уявіть, що дуже добре відремонтований МіГ-29 – це така собі сукупна Волга, а F-16 – сукупний Mercedes. А Волга ніколи не виграє перегонів у Mercedes, хоча теж може дуже добре їхати, – наголосив військовий експерт.