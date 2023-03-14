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Факти / Україна / Суспільство

Знищено 4 САУ і 15 окупантів: після ударів по підрозділу РФ в Абрикосівці активізувалися обшуки

Юля Захарченко, редакторка стрічки
російські окупанти
Фото: Getty Images

В Абрикосівці тимчасово окупованої території Херсонської області РФ за активної підтримки місцевих окупантів і колаборантів активізувала фільтраційні заходи проти жителів.

За даними Генерального штабу ЗСУ, причиною обшуків приватних будинків, огляду засобів мобільного зв’язку, особистих ноутбуків і комп’ютерів стало влучання Силами оборони України в місце базування одного з підрозділів армії РФ.

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Внаслідок ударів повністю знищено чотири одиниці броньованої техніки (БМП/САУ) та щонайменше 15 окупантів. Кількість поранених перевіряється та уточнюється, додали у Генштабі.

Водночас авіація Сил оборони України за добу завдала дев’ятьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження особового складу ворога.

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Армія РФ обладнує інженерні загородження, окопи й бліндажі в Ялті – Генштаб

Джерело: Генштаб ЗСУ
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