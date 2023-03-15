Водний Світ відкрив перший Пункт незламності у Чорноморську

Березень, 15 в 12:04

У місті Чорноморськ на Одещині відкрився Пункт незламності Світло турботи до кожного українця.

Про це повідомляють у пресслужбі компанії Водний Світ, яка стала ініціатором та інвестором відкриття пункту. Співорганізатором заходу стала Чорноморська міська рада.

Заступник голови Чорноморської міської адміністрації Роман Теліпов, відкриваючи захід, зазначив, що це перший такий пункт у мікрорайоні 1-го травня міста Чорноморськ.

Зараз дивляться

– Я дуже вдячний Водному Світу за цю корисну ініціативу. Сподіваюся, що цей Пункт незламності стане улюбленим місцем чорноморців, де вони зможуть попрацювати та відпочити, – заявив міський чиновник.

За словами директорки з маркетингу компанії Водний Світ Ганни Головізніної-Сирінської, цей район Чорноморська було обрано не випадково, адже в ньому досі не було подібного пункту, що становило серйозні незручності для мешканців міста під час тривалих відключень світла на Одещині.

– Пункт незламності обладнаний за всіма сучасними вимогами: може вмістити понад 50 осіб, забезпечений безперебійним постачанням електрики та тепла і швидкісним інтернетом. Відвідувачі пункту незламності матимуть можливість працювати, зарядити телефони та гаджети, поласувати смаколиками від Водного Світу, гарячими та холодними напоями. Для найменших гостей є дитяча кімната – з розфарбовками, олівцями, щоб малеча не нудьгувала, – заявила представниця Водного Світу.

У компанії сподіваються, що Пункт незламності не знадобиться мешканцям Чорноморська за прямою потребою, бо тривалих відключень світла на Одещині більше не буде.

Натомість локацію можна використовувати як центр сімейного відпочинку або клуб за інтересами, де можна поспілкуватися, пограти у шахи, шашки або нарди.

Адреса центру – м. Чорноморськ, вулиця 1 Травня, будинок 17-в.