Березень, 16 в 11:02

З початком повномасштабної війни на території України, тисячі українців вимушені були тікати від ракет та пострілів. Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні перевищила 8 млн людей.

І українська влада, і міжнародні організації почали підтримувати та допомагати ВПО, надаючи їм різноманітну допомогу.

Факти ICTV зібрали інформацію про усі грошові допомоги ВПО від різних структур. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Державні допомоги ВПО

Державна виплата, у межах якої ФОП та наймані працівники з територій, де тривають бойові дії, зможуть отримати виплату 6 500 грн. Цю допомогу необхідно було оформлювати через сервіс Дія.

Заявку на виплати вже неможливо надіслати, але гроші отримали ще не всі. Така тривала затримка пов’язана передусім з великою кількістю охочих. Реєстри й досі опрацьовують усі дані.

Щомісячна державна допомога на проживання ВПО – 2 тис. грн дорослому та 3 тис. грн дітям та людям з інвалідністю.

Наразі ці виплати ВПО надходять не всім, а лише мешканцям певних громад.

Компенсацію 450 грн за комунальні послуги можуть отримати ті, хто прихистив у себе вдома ВПО. У період з 1 жовтня 2022 року до 31 березня 2023 року сума компенсації визначається на рівні 30 грн за кожен день.

Загальна сума компенсації визначається шляхом множення загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

Тобто, якщо одна людина проживала 30 днів, то компенсація становитиме 443,10 грн (14.77 грн. х 30 днів).

Українці, що розмістили у себе вдома ВПО, повинні не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення подати заяву в довільній формі до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, держадміністрації або відповідної військової адміністрації за місцем проживання ВПО.

По 6 500 грн за працевлаштування ВПО. Українські підприємці зможуть отримувати по 6 500 грн за кожного найнятого на роботу переселенця.

Проте в січні 2023 року Кабінет міністрів збільшив із 6500 до 6700 грн суму компенсації, яку роботодавці отримують за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Міжнародна допомога ВПО

Окрім державної допомоги внутрішньо переміщені особи можуть отримати міжнародну цільову грошову підтримку, що реалізується спільно з урядом України.

Зокрема, таку допомогу ВПО можуть отримати від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України.

Фінансова допомога в межах програми становитиме 2 500 грн на особу. Виплати здійснюватимуться на підставі даних з інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.

Місія Червоного Хреста спільно з Мінсоцполітики сама визначатиме, кому надавати допомогу, на підставі відомостей із Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб та інформаційної платформи єДопомога.

Для уточнення подробиць можна звернутися на гарячу лінію – 0 800 332 656 або надіслати електронного листа на конфіденційну адресу sos@redcross.org.uaабо на загальнуfeedback@redcross.org.ua.

Програми грошової допомоги від ЮНІСЕФ Спільно та ООН.

Виплати від ЮНІСЕФ Спільно – додаткова підтримка багатодітних українських сімей, які постраждали від війни. Багатодітним сім’ям буде виплачуватись допомога у розмірі 2 200 грн раз на місяць, але не більше як на п’ятьох осіб.

Також у 2023 році французька гуманітарна організація ACTED відновила свою діяльність та починає надавати українцям грошову допомогу, яку було призупинено влітку 2022 року.

Розмір грошової допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини. Допомогу буде виплачено одноразово з розрахунку на всіх переміщених членів родини на період три місяці.

Тобто вам на картку надійде 6 600 грн одноразовим платежем.

Агентство ООН у справах біженців. Програма орієнтована на вразливі категорії осіб ВПО, постраждалих від військових дій та тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання в певні регіони України.

Якщо ваша родина відповідає усім критеріям, після розгляду заявки ви отримаєте на свою картку виплату в розмірі 2 220 грн (на одну особу).

Гроші будуть надходити щомісячно протягом трьох місяців. Зверніть увагу, що 2 220 грн ‒ це виплата на одну особу. Тобто, якщо у вашій родині три людини, сумарно ви отримаєте 19 980 грн.

Грошова допомога від $1KProject. Це проєкт американського підприємця українського походження Алекса Іскольда. Проєкт має на меті об’єднати спонсорів, які готові допомогти українцям.

Українці можуть отримати одноразову фінансову підтримку в розмірі $1 тис. Фактично її виплачують родини-спонсори, які виявили бажання допомогти.

Допомога від Міжнародної організації з міграції. Пріоритетною категорією українців для отримання допомоги від МОМ визначено осіб з інвалідністю, зокрема з-поміж ВПО.

Особи або родини, яким буде надана допомога від МОМ отримуватимуть по 2200 грн на кожного члена сім’ї щомісяця, протягом трьох місяців.

Міжнародна організація з міграції виділила близько 0,7 млрд грн для допомоги українцям, тобто виплати зможуть отримати близько 100 тис. людей.