Березень, 16 в 18:25

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває примусова паспортизація населення.

У місті Токмак так звана російська влада разом із представниками ФСБ погрожують місцевим жителям, які відмовилися від отримання паспорта РФ.

Окупанти лякають населення вивезенням дітей до східних регіонів Росії. Самих батьків погрожують вивезти до Василівки Запорізької області. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зараз дивляться

Також зазначається, що Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно.

– У місті Бердянськ Запорізької області з акваторії морського порту відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею, – йдеться у зведенні.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.