Німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe надає фінансову допомогу українцям у Польщі: як отримати
З березня 2023 року біженці з України, що перебувають у Польщі, зможуть знову отримати фінансову допомогу від німецького благодійного фонду Diakonie Katastrophenhilfe.
Грошова допомога передбачається у розмірі 710 злотих на заявника та 610 злотих для кожного члена родини. Протягом трьох місяців її зможуть отримати приблизно 2 500 сімей.
Перша фаза благодійного проєкту завершилась в січні 2023 року. Тоді фонд надав фінансову допомогу 7 287 родинам.
Де можна отримати грошові виплати та що для цього потрібно – розповідають Факти ICTV.
Хто може подати заявку?
- Подати заявку можуть українці, що прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.
- Українці, які законно зареєстровані в Польщі під тимчасовим (PESEL-реєстр) або міжнародним захистом.
- Родини, які не отримували допомогу від інших програм чи організацій (наприклад, від УВКБ ООН). Проте якщо ви отримували/отримуєте виплати від соціальних установ Польщі, то можете також подати заявку.
- Якщо заявник “економічно вразливий”, тобто не має регулярних доходів і не може самостійно покрити мінімальний рівень життя сімʼї.
Які документи потрібні для подання заявки
Під час подання заявки вас попросять ввести інформацію про кожного члена родини і завантажити цифрові копії таких документів:
- PESEL;
- паспорт громадянина України/ID;
- ідентифікаційний номер платника податків України (РНОКПП);
- закордонний паспорт;
- документ, що підтверджує дату вʼїзду до Польщі;
- медичні документи, якщо хтось з членів родини має тяжку хворобу чи інвалідність;
- документи про опікунство.
Як подати заявку на виплати
- Запишіться на прийом до найближчого центру перевірки, натиснувши на Призначити зустріч. Якщо ви не можете прийти особисто через інвалідність або стан здоровʼя, подзвоніть на номер 800 000 232.
- Прийдіть до центру підтвердження у зазначену дату та час. Надайте посвідчення особи для перевірки, що ви отримати контрольний код.
- За допомогою контрольного коду увійдіть на сторінку, перейшовши за посиланням.
Гарантії на отримання допомоги немає. Програма визначатиме пріоритетні серед заявок для підтримання найбільш вразливих родин. Визначення пріоритетності може тривати до місяця.