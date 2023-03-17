Березень, 17 в 12:07

У Києві з 26 березня скоротять комендантську годину.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Нещодавно КМВА разом із командуванням оборони Києва вирішили прибрати деякі блокпости у столиці, деякі залишаться функціонувати, а частина перейде в “сплячий” режим. Наразі це рішення вже впроваджується.

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Також зараз триває узгодження зміни тривалості комендантської години в Києві.

Згідно з робочим варіантам, найімовірніше з 26 березня комендантська година в столиці України скоротиться.

Так, з неділі, 26 березня, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Новий період комендантської години дасть змогу збільшити час руху громадського транспорту. Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва, створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час своєї роботи, наголошують в КМВА.

– Але в сотий, тисячний раз усім нагадую – війна не закінчилася. Війна триває. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо виникнуть підстави – безпекові заходи можуть бути посилені. Зокрема, і тривалість комендантської години може бути збільшена, – заявив Сергій Попко, керівник КМВА.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Комендантська година в Україні – де продовжать діяти обмеження у 2023 році, читайте в нашому матеріалі.